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Биатлон: Пидручный финишировал 16-м в гонке преследования на втором этапе Кубка мира

Биатлон: Пидручный финишировал 16-м в гонке преследования на втором этапе Кубка мира

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В мужской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене украинец Дмитрий Пидручный, который в марте стал чемпионом мира в этой дисциплине, финишировал лишь 16-м с тремя кругами штрафа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место у россиянина Александра Логинова, а бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

Еще один украинец Антон Дудченко финишировал 32-м, а Артем Прима — 52-м.

Ранее сегодня украинская женская сборная финишировала четвертой в эстафете 4×6 км. В составе сборной были Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Завершится этап 15 декабря женской гонкой преследования на 10 километров и мужской эстафетой 4×7,5 километра.

Напомним, биатлонист Подручный вошел в десятку лучших спринта этапа Кубка мира.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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