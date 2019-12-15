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Украинский центровой провел третий дабл-дабл в сезоне НБА

Украинский центровой провел третий дабл-дабл в сезоне НБА

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень провел результативный поединок в НБА, сообщает корреспондент УНН.

Наш “бигмен” вышел со скамейки запасных “Атланты Хокс” в противостоянии с “Индианой Пэйсерс”, которое завершилось в пользу “Пйсерс” 110:100.

Украинец сыграл 21 минуту на паркете за которые оформил третий в сезоне дабл-дабл — 11 очков (4/8 с игры), 13 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блокшот.

Заметим, что Лень уже в следующем матче может установить рекорд среди украинских игроков в истории НБА по количеству подборов. Сейчас он двумя подбором уступает бывшему центровой Виталий Потапенко (2725), который сыграл в Ассоциации 11 сезонов (Лень проводит 7-й сезон).

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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