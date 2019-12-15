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Павелко анонсировал дополнительные товарищеские матчи Украины перед Евро-2020

Павелко анонсировал дополнительные товарищеские матчи Украины перед Евро-2020

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Украина получит дополнительных спарринг-партнеров в рамках подготовки до Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

По словам функционера, один из поединков украинцы должны провести на родной территории.

"Касательно матчей 2 и 7 июня - ведутся переговоры. Есть несколько вариантов. Эти два варианта полностью поддерживает тренерский штаб. Один матч обязательно будет в Украине, он будет перед выездом на Евро", - отметил Павелко.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года.

Напомним, что сборная Украины проведет товарищеские матчи с Польшей и Франции в марте.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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