Сербские оппозиционеры заблокировали вход в здание гостелерадиокомпании в Белграде

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сербские оппозиционеры заблокировали в Белграде, столице страны, вход в здание, где располагается государственное Радио и Телевидение Сербии (РТС). Акция направлена против ухудшения, по словам оппозиционеров, ситуации со свободой прессы в Сербии. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Вход в здание РТС заблокировали члены Сербского альянса, оппозиционной группы. Акция началась в полдень пятницы и продолжалась 8 часов.

Независимые сербские СМИ неоднократно жаловались на давление со стороны чиновников и обвиняли правительство в разжигании нетерпимости к журналистам. По мнению протестующих, нынешний президент Сербии Александр Вучич сторонник ограничения свободы прессы и демократии. Сам Вучич с этими обвинениями не согласен.

Правящая Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Вучич, пришла к власти в 2012 году. Вучич возглавляет страну с 2017 года. Его правительство укрепило связь Сербии с традиционным союзником, Россией.

Напомним, в годовщину бомбардировок Югославии демонстранты в Белграде потребовали отставки президента.

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