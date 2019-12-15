Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 15 декабря 2019 05:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3870
Версия для печати

Сербские оппозиционеры заблокировали вход в здание гостелерадиокомпании в Белграде

Сербские оппозиционеры заблокировали вход в здание гостелерадиокомпании в Белграде

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сербские оппозиционеры заблокировали в Белграде, столице страны, вход в здание, где располагается государственное Радио и Телевидение Сербии (РТС). Акция направлена против ухудшения, по словам оппозиционеров, ситуации со свободой прессы в Сербии. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Вход в здание РТС заблокировали члены Сербского альянса, оппозиционной группы. Акция началась в полдень пятницы и продолжалась 8 часов.

Независимые сербские СМИ неоднократно жаловались на давление со стороны чиновников и обвиняли правительство в разжигании нетерпимости к журналистам. По мнению протестующих, нынешний президент Сербии Александр Вучич сторонник ограничения свободы прессы и демократии. Сам Вучич с этими обвинениями не согласен.

Правящая Сербская прогрессивная партия, возглавляемая Вучич, пришла к власти в 2012 году. Вучич возглавляет страну с 2017 года. Его правительство укрепило связь Сербии с традиционным союзником, Россией.

Напомним, в годовщину бомбардировок Югославии демонстранты в Белграде потребовали отставки президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские боксеры завоевали 11 наград на турнире в Сербии

Источник: УНН
Теги: протесты, Сербия, Белград
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.