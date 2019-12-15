Ярмоленко принял участие в пятой победе "Вест Хэма" в АПЛ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В матче 17-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде встречался с "Саутгемптоном". Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Огня встречи добавлял факт соседства соперников в нижней части турнирной таблицы АПЛ. Украинец, который прошлый поединок “Молотобойцев” пропустил из-за проблем со спиной, вышел на замену на 72-й минуте и помог своей команде удержать победный счет — 1:0. Автором гола стал нападающий Халлер.

Сейчас набрав 19 очков, “Вест Хэм” занимает пятнадцатую строчку в таблице.

Добавим, что в этом сезоне Ярмоленко сыграл в составе лондонцев 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.