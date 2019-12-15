Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Около 40 тыс. французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный — оранжевый — уровень опасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Около 2 тыс. специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить у 15 тыс. пострадавших домохозяйств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забастовка во Франции вызвала транспортный коллапс

По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от упавших деревьев на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры пресечения.

Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

Напомним, премьер Франции заявил, что ответственность за срыв Рождества будет лежать на протестующих.