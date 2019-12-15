На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 15 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 15 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1117.198673 грн;

Серебро - 12.621226 грн;

Платина - 701.516237 грн;

Палладий - 1448.487071 грн.

По сравнению с 14 декабря курс всех указанных металлов не изменился.