ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 15 декабря. УНН. 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

неподалеку от Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра

дважды вблизи Красногоровки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Песков — зафиксирован снайперский огонь;

неподалеку Павлополя — из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 3 вражеских обстрела:

вблизи Новолуганского — из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцевого — из РПГ;

неподалеку от Майского — со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

С начала этого периода российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет.

“Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров „Нормандской четверки“ в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил”, — добавили в сообщении.