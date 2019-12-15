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Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введения дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе автомобили и автозапчасти. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, передает УНН.

“Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из США временно откладывается с 12:01 по местному времени (6:01 по киевскому времени — ред). Ранее запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США снова временно откладывается”, — говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.

В минувшую пятницу США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря. В этот же день КНР и Соединенные Штаты достигли соглашения по первой фазе торговой сделки.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, пошлины
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