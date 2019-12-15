В Днепре спасатели сняли с окна второго этажа двух человек, чтобы спасти их от собаки

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В городе Днепр спасатели спасли двух человек от агрессивной собаки. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует УНН.

“15-го декабря в 00:48 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что в собственной квартире на улице Клюква Индустриального района города Днепр, в одной из комнат закрылись люди, чтобы спастись от собственной собаки, и не могут выйти из помещения. К месту вызова оперативно были направлены спасатели восемнадцатого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровские области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию к месту происшествия, чрезвычайники выяснили, что “на втором этаже многоквартирного жилого дома, два человека закрылись в комнате от собственного четвероногого, который внезапно начал себя очень агрессивно вести. Спасатели с помощью раскладной лестницы сняли людей с окна второго этажа”.

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Как отметили в пресс-центре: погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

К оказанию помощи привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

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