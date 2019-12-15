Саблистка Харлан выиграла этап Кубка мира в США

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинка обыграла в финале китаянку Дзиаруй Киан со счетом 15:9. Такой же счет Харлан имела во время поединка с француженкой Марион Бруне в полуфинале.

Отметим, что сегодня, 15 декабря, в Соль-Лейк-Сити пройдут командные соревнования.

Напомним, ранее Харлан получила награду лучшей спортсменки мира среди саблисток.