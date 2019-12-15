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В Киеве утром сохранится туман

В Киеве утром сохранится туман

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В воскресенье, 15 декабря, утром в столице сохранится туман, видимость 200-500 м. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

"Утром 15 декабря в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, туман
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