Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 15 декабря 2019 10:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5895
Версия для печати

В Севастополе затонул плавучий док со старой подводной лодкой

В Севастополе затонул плавучий док со старой подводной лодкой

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Списанный плавучий док со списанной также подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подводная лодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списаннная и выведеннная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - сообщил собеседник.

По его словам, затопление могло произойти из-за техническое состояние дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Официальных комментариев Черноморского флота и Минобороны России пока нет.

Источник: УНН
Теги: Крым, Севастополь, флот, подводная лодка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.