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На Прикарпатье легковушка насмерть сбила пешехода

На Прикарпатье легковушка насмерть сбила пешехода

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Прикарпатье водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением на насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"В 19:30 в городе Бурштын на улице Львовская, водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла на месте происшествия.

Напомним, в Ровенской автомобиль Kia Sportage насмерть сбил женщину, которая шла с велосипедом со стороны дороги.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, пешеход
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