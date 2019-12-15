Столкновения между демонстрантами и силовиками в Ливане: десятки пострадавших

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Антиправительственная акция протеста в столице Ливана Бейруте переросла в ожесточенные столкновения между демонстрантами и правоохранителями. По состоянию на воскресенье, 15 декабря, известно о десятках раненых в результате противостояния. Об этом УНН передает со ссылкой на DW.

Так, к беспорядкам привела совершенная накануне вечером попытка группы демонстрантов прорваться через кордоны полиции к зданию парламента страны в Бейруте

"После этого митингующие стали бросать камни в стражей порядка. Те применили в ответ слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. По данным Красного Креста в Ливане, во время столкновений различные телесные повреждения получили десятки людей. 10 пострадавших доставлены в больницы. Кроме того, не менее 70 человек имели серьезные проблемы с дыханием из-за применения полицией слезоточивого газа", - пишет издание.

В то же время органы власти сообщили о как минимум 20 правоохранителях, которые получили ранения от брошенных демонстрантами камней.

Кроме того, по данным AFP, в другой части города накануне вечером также произошли столкновения. На площади Мучеников дошло до столкновений между полицией и сторонниками шиитской организации "Хезболла", которые пытались прорваться к палаткам антиправительственных демонстрантов.

Напомним, 29 октября премьер-министр Ливана Саад Харири сообщил, что подает в отставку на фоне длительных протестов в стране.

Однако несмотря на его отставку в стране и до сих пор неспокойно.