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В Николаеве дальнобойщики отравились в придорожном кафе, два человека умерли

В Николаеве дальнобойщики отравились в придорожном кафе, два человека умерли

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Николаеве умерли два дальнобойщика, еще троих госпитализировали в больницу. Как стало известного все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"В субботу, 14 декабря, около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. Осмотром его грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции во главе с руководством. Полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу.

Сведения по факту смерти двух людей, как того требует процедура в подобных случаях, внесенные в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (Умышленное убийство).

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить женщину, которая убила дальнобойщика - гражданина Турции

Источник: УНН
Теги: отравление, Николаев и Николаевская область, водитель
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