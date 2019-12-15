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В Кремле заявили, что Зеленский и Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов

В Кремле заявили, что Зеленский и Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал Песков.

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, не так коротко, - продолжил Песков. - Потом их прервал президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Добавим, сообщение о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений к запланированному на март 2020 года саммиту "нормандской четверки", вызывают удивление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей "нормандской встрече", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
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