Сегодня отмечают День работников суда

КИЕВ. 15 декабря. УНН. День работников суда в Украине отмечают ежегодно 15 декабря, сообщает УНН.

Так, именно 15 декабря 1917 года в Украинской народной республике был создан Генеральный суд - высший судебный орган.

В независимой Украине этот праздник установлен согласно указу Президента Украины "О Дне работников суда" от 8 декабря 2000 года № 1318/2000.

"... учитывая роль судов в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, в утверждении принципа верховенства права и развития и укрепления Украины как демократического, правового государства ...", - говорится в указе.

В этот день поздравляют сотрудников Конституционного суда, арбитражного и судов общей юрисдикции.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский назначил 93 судьи в местных общих судах.