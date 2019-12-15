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ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрелы, все на Луганском направлении. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"После полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов. Еще раз вблизи Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов с 10:00 до 10:10", - заявил Праута.

Автоматические гранатометы враг утром применил у Хутора Вольного.

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"По имеющейся на данный момент информации, один наш воин ранен", - добавляет Праута.

Напомним, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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