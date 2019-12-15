В Украине начался второй этап пробной переписи населения

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В субботу, 14 декабря, в Украине стартовал второй этап пробной переписи населения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.

Так, с 14 по 23 декабря 2019 года второй этап пробной переписи наслення будет проходить в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общине.

В течение пробного этапа жители этих районов могут предоставить информацию переписывателю, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить переписное отделение.

В Госстате отметили, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Напомним, социологи призвали правительство не отказываться от переписи населения и акцентируют внимание на том, что проведение быстрой оценки численности населения Украины может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения.