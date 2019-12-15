В США на следующей неделе планируют рассмотреть "адские санкции" против России

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Панель Сената Соединенных Штатов обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря. Такое заседание запланировано в графике Комитета по международным отношениям Сената, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

На заседании комитет должны рассмотреть "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в оригинале - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее назвал этот документ "адскими санкциями".

Планируется, что этот двухпартийный законопроект введет санкции против России за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за ее "враждебные" действия в Сирии и агрессию против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля "поднять демократические институты в других странах", российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к ее президенту Владимиру Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Государственного департамента. Как ранее анонсировал соавтор законопроекта, сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган "возглавит дипломатические усилия, связанные с международной киберпреступностью, доступом в Интернет, Интернет-свободой, цифровой экономикой, киберпреступностью, средствами сдерживания и реакцией на киберугрозы".

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11 декабря Комитет по международным отношениям отложил рассмотрение этого законопроекта, хотя принял два связанных с ним документа. Они поощряют страны НАТО диверсифицировать источники энергии, чтобы отказаться от российских газа и нефти, а также обеспечить финансирование в 1 миллиард долларов для проектов инфраструктуры (таких как терминалы для сжиженного газа), которые должны помочь странам Центральной и Восточной Европы достичь этой цели.

Если комитет примет DASKA, его еще должен будет рассмотреть весь состав Сената и Палаты представителей, прежде чем документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу.

Напомним, Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.