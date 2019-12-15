В Нацгвардии назвали имя военного, погибшего во время обстрела
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время обстрела 14 декабря украинских позиций погиб сержант Сергей Михальчук, прикрыв своим телом собрата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
"Печальная весть с фронта... Вчера в результате артиллерийского обстрела наших позиций российская мина унесла жизнь нашего воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом собрата. Несмотря на юный возраст Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата.
"Наша Бригада всегда будет помнить его героический поступок, а террористы получат жесткое возмездие за пролитую кровь нашего воина. За проявленный героизм Сергей Михальчук будет представлен к высокой государственной награде. Вся Бригада выражает свои искренние соболезнования родителям, друзьям и близким нашего собрата", - добавляется в сообщении.
Напомним, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения.