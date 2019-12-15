В Кремле рассказали, как Зеленский может решить конфликт на Донбассе

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

"Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к "партии войны". (Бывший президент Украины Петр - ред.) Порошенко собственно олицетворял "партию войны", он начал войну", - добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта на Донбассе после переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите "нормандской четверки".

Напомним, по словам Дмитрия Пескова, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.