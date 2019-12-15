Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 15 декабря 2019 16:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3255
Версия для печати

В Кремле рассказали, как Зеленский может решить конфликт на Донбассе

В Кремле рассказали, как Зеленский может решить конфликт на Донбассе

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.

"Скорее да, ответ утвердительный. Зеленский не относится к "партии войны". (Бывший президент Украины Петр - ред.) Порошенко собственно олицетворял "партию войны", он начал войну", - добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, сократятся ли шансы на начало нового военного конфликта на Донбассе после переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским на саммите "нормандской четверки".

Напомним, по словам Дмитрия Пескова, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Дмитрий Песков, Кремль, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.