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Две украинки вошли в топ-15 гонки этапа Кубка мира по биатлону

Две украинки вошли в топ-15 гонки этапа Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Хохфильцене состоялась гонка преследования у женщин в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Единственной из наших спортсменок, которая сумела добиться прогресса в гонке, стала Вита Семеренко (2 промаха в стрельбе). По случайному стечению времени в сегодняшней гонке у нее практически идентичный результат с сестрой Валентиной, но подниматься с 52-й позиции, безусловно, стало проще, чем попытаться удержать место в десятке. Сегодня Вита сумела подняться до 35-го места, набрав кубковые очки в Хохфильцене.

Зато в топ-15 смогли остаться Валентина Семеренко - 14-я (2) и Елена Пидгрушная - 15-я (2).

Победа досталась Тирил Экхофф из Норвегии (0), вторая шведка Эберг, третья норвежка Тандервольд.

Отметим, что в общем зачете Кубка мира Вирер, несмотря на неудачу в преследовании, сохранила лидерство, опережая Ингрид Тандревольд на 27 очков. Третьей идет Эберг, а лучшая из украинок Валя Семеренко пока устроилась на 17-й позиции. Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Вита Семеренко идут дружной группой с 30-го по 32-ое место.

Напомним, в мужской гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене украинец Дмитрий Подручный, который в марте стал чемпионом мира в этой дисциплине, финишировал лишь 16-м с тремя кругами штрафа.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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