В Кремле назвали условия для продолжения транзита газа через Украину

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома". Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал он.

Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в Вене состоялись двусторонние переговоры Украины и России по транзиту газа.