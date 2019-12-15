Шифровальну машину "Энигма" продали на аукционе более чем за 100 тыс. долларов

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Раритетную машину "Энигма", которую нацисты использовали для создания шифров, продали на аукционе более чем за 100 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jewish news.

"В субботу 14 декабря 28,5-фунтовый шифровальный аппарат достался интернет-покупателю. При этом машина, в которой не работает одна из лампочек, идет в комплекте с инструкцией и выгравированным символом Третьего Рейха. Данный аппарат может закодировать букву в любую из более чем 17 тысяч комбинаций", - пишет издание.

Отметим, в конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы никто не смог разгадать сообщения, которые передавались нацистами с их помощью.

Напомним, несмотря на протесты в Германии и за ее пределами в Мюнхене состоялся аукцион по продаже вещей нацистских времен, который собрал сотни тысяч евро, в том числе и благодаря продаже цилиндра Адольфа Гитлера.