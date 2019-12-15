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"Ворскла" получила выигрыш в матче аутсайдеров УПЛ

"Ворскла" получила выигрыш в матче аутсайдеров УПЛ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полтавская "Ворскла" при домашних болельщиках прервала полосу поражений УПЛ в поединке с львовскими "Карпатами", передает корреспондент УНН.

Команды результативно провели заключительную 15-минутку первого тайма. У хозяев забивал бразильский легионер Луизао и Денис Васин с пенальти. Львовяне ответили один раз. Автором взятия ворот стал румын Александру Бойчук - 2:1.

Заметим, что с 31 августа и до этого момента, полтавчане в УПЛ больше одного гола за матч не забивали. Эта серия длилась 12 игр.

А "Карпаты" с 30 августа не знают радости победы в гостях в УПЛ - 7 матчей подряд (по 3 ничьи и поражения).

Добавим, "Ворскла" набрала 14 баллов и идет предпоследней, 11 в чемпионате. "Карпаты" на заключительном строке - 11 пунктов.

Напомним, в матче 18 тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" обыграло черниговской "Десны".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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