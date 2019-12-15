На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной Сотни

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Прикарпатье 33-летний водитель Аudi А6 в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Так, 14 декабря в 23.10 поступило сообщение об аварии в селе Каменка, что в Коломыйском районе.

Правоохранителями установлено, что 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

По информации ивано-франковских СМИ, погибший велосипедист - сын Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука из Коломыйского района, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, на Прикарпатье водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и насмерть сбил пешехода.