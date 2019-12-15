Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 15 декабря 2019 19:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3345
Версия для печати

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной Сотни

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной Сотни

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Прикарпатье 33-летний водитель Аudi А6 в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Так, 14 декабря в 23.10 поступило сообщение об аварии в селе Каменка, что в Коломыйском районе.

Правоохранителями установлено, что 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

По информации ивано-франковских СМИ, погибший велосипедист - сын Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука из Коломыйского района, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.

Напомним, на Прикарпатье водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и насмерть сбил пешехода.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Герои Небесной Сотни, велосипедисты, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.