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Под Черкассами мужчина молотком избил водителя лимузина

Под Черкассами мужчина молотком избил водителя лимузина

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Черкасской области задержали мужчину, который молотком избил водителя лимузина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"При оперативном реагировании Черкасской местной прокуратуры и Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области установлен ранее судимый житель Черкасс 1984 года рождения, который в пригороде Черкасс с использованием молотка нанес телесные повреждения в различные части тела водителю белого лимузина", - говорится в сообщении.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, с применением другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины

Нападавший задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"В настоящее время в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия по установлению свидетелей и очевидцев указанного события, устанавливается степень тяжести нанесенных телесных повреждений, а также другие меры до установления фактических обстоятельств дела", - подытожили в прокуратуре.

Напомним, в Запорожье местного жителя избили до смерти под кафе.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, нападение, Черкассы и Черкасская область
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