В Конгресс США внесли законопроект, осуждающий притеснение Россией верующих в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер представили в Палате представителей Конгресса законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, в которой осуждаются притеснения Россией верующих в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Уилсон и Кливер члены Хельсинкской комиссии США. Председатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Хельсинкской комиссии, сообщает Голос Америки, передает УНН.

“Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемых его представителями частных Донбасса даже более жестко и широко, чем на территории России. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства в отношении уважения и защиты религиозных свобод. Беззаконие Кремля имеет последствия, что будет означать правосудие для народа Украины”, — отметил Кливер.

“Более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники виноваты, и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности”, — говорит конгрессмен Уилсон.

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Нарушения, говорится в законопроекте, которые Россия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроектом, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить Россию в перечень стран, действия которых вызывают особое беспокойство в этой сфере.

Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала или контролирует, сообщает Хельсинкская комиссия США.

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время встречи, инициированной председателем Крымской епархии Православной церкви Украины, архиепископом Климентом сообщила, что Украина будет мониторить соблюдение прав человека на свободу мировоззрения и вероисповедания на территории оккупированного Крыма, и принимать соответствующие мероприятий, фиксируя нарушения.

10 декабря архиепископ возле здания Кабинета министров Украины в Киеве объявил бессрочную голодовку с требованием обеспечить религиозную свободу украинском в Крыму.