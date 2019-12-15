Эрдоган угрожает закрыть базу США в случае введения санкций против Турции

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть ключевую американскую военную базу в случае, если Вашингтон введет санкции в ответ на покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны. Эрдоган заявил об этом 15 декабря в интервью телеканалу A Haber, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Турецкая авиабаза “Инджирлик” в течение десятилетий была стратегическим объектом для сил США и НАТО.

Отношения между Турцией и США ухудшились после попытки государственного переворота в 2016 году, в котором Эрдоган обвинил турецкого бизнесмена, живущего в эмиграции в США.

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Отношения еще больше ухудшились, когда Эрдоган заявил, что будет покупать у России ракетный комплекс С-400. Вашингтон настаивает, что система представляет угрозу для американских истребителей F-35, которые используют “Инджирлик”.

Наступление Турции в Сирии в октябре, целью которого стали курдские силы, вызвал критику как республиканцев, так и демократов в Конгрессе.

На прошлой неделе комитет Сената США поддержал законопроект о введении против Турции санкций, в частности, через покупку С-400.