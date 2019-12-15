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Трамп назвал результаты опроса Fox News об импичменте неточными

Трамп назвал результаты опроса Fox News об импичменте неточными

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опроса телеканала Fox News, согласно которым более 50% американцев поддерживают импичмент главы Белого дома. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Опрос Fox News, как всегда, неточен, сильно склоняются в сторону демократов. Это так смешно — то же самое было в 2016 году. Они все сделали неправильно”, — заявил он.

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте телеканала, 50% респондентов поддерживают отстранение Трампа от власти путем импичмента. Еще 4% высказались за импичмент, но против отставки. 41% опрошенных выступает против импичмента.

Следует отметить, что накануне Трамп раскритиковал Fox News за интервью с его противниками.

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Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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