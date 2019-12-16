Власти Боливии: ордер на арест Моралеса появится в ближайшие дни

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Боливия выдаст ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса в ближайшие дни, сообщила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Он может вернуться, когда захочет. Он уехал, потому что так захотел. Ордер на арест будет выдан в ближайшие дни, потому что мы подготовили обвинения”, — сказала Аньес 14 декабря.

Моралес находится в Аргентине, где ему предоставили убежище. Перед этим экс-президент Боливии находился в Мексике.

Моралес правил Боливией последние 14 лет. В 2016 году Моралес провел референдум, требуя изменить Конституцию Боливии, чтобы иметь возможность выдвигаться в президенты неограниченное число раз. Большинство жителей страны тогда проголосовали против этого, но Моралес и его партия сумели провести нужное решение через Конституционный суд.

В октябре этого года Моралес пошел на четвертые выборы президента. Местная избирательная комиссия объявила о его победе уже в первом туре, заявив, что Моралес якобы получил чуть более 47% голосов. Но оппозиция не согласилась с этими результатами, а проверка позже подтвердила фальсификации.

На фоне массовых протестов Моралес сначала согласился аннулировать результаты выборов президента и провести новое голосование, а затем, после требования военных, ушел в отставку.

МИД России и правительства нескольких стран Латинской Америки, в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, президенты Никарагуа и Кубы уже назвали события в Боливии “государственным переворотом”.