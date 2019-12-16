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Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Американский эсминец Ross прошел через пролив Босфор, тем самым войдя в Черное море. Об этом пишет УНН со ссылкой на Тwitter ВМС США.

“Ross начинает движение на север через пролив в Черное море для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. Восьмой раз в этом году корабль США посещает Черное море”, — говорится в заметке.

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Российское госинформагентство ТАСС сообщило, что, в свою очередь, корабль ВМС РФ взял на сопровождение судно с США.

Между тем Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крымского полуострова. Так, в октябре, в оккупированный Севастополь прибыл военный корабль РФ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, ВМС, Черное море
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