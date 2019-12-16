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Десятки школ закрыли из-за смога в Тегеране

Десятки школ закрыли из-за смога в Тегеране

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сильный смог привел к закрытию десятков школ в столице Ирана Тегеране. Решение 14 декабря объявил заместитель губернатора Мохаммад Тагизаде после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям по делу о загрязнении воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Школы не будут работать 16 декабря, также приостанавливают спортивные занятия на улице.

Городские чиновники объявили о новых ограничениях дорожного движения, большим грузовым автомобилям запретили въезд в Тегеран.

Тегеран является одним из самых загрязненных городов мира.

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В отчете Всемирного банка в прошлом году было установлено, что загрязнение воздуха Тегерану приводят преимущественно крупные транспортные средства, мотоциклы, нефтеперерабатывающие предприятия и электростанции.

Расположение Тегерана также ухудшает ситуацию, особенно зимой, когда из-за холода и отсутствие ветра загрязненный воздух скапливается над городом.

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Источник: УНН
Теги: Иран, школа
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