Президент "Райо Вальекано" осудил фанатов клуба и поддержал Зозулю

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинского форварда ФК "Альбасете" Романа Зозулю поддержал президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса после оскорблений со стороны болельщиков данного клуба в адрес нашего земляка, передает УНН со ссылкой на Twitter "Райо Вальекано".

“Это очень печальный вечер для „Райо“ и спорта. Мы резко осуждаем оскорбления, которые шли от части фанатов в сторону соперника. Футбол должен объединять, а не разъединять. Нельзя позволять происходить такому, как сегодня. Мы просили, чтобы это прекратилось”, — начал президент клуба.

Также он отметил, что именно сторона “Райо Вальекано” предложила отменить матч в перерыве баталии.

“Альбасете” не хотел выходить на поле, мы предложили отменить матч. Считаем, что команды должны играть в лучших условиях. Мы не обнаруживаем толерантность к насилию. По поводу санкций к “Райо”: наш клуб — жертва. Мы сделали все, что было в наших силах. Тренер призвал к уважению. Примем меры, но ответственные за идентификацию лиц должны тоже провести работу. Для нас это важный матч. Большинство фанатов отнеслись с уважением. Нам жаль и стыдно, что такое происходит“, — подчеркнул Преса.

Преса сообщил, что провел личную беседу с Зозулей.

“Я разговаривал с Зозулей, обнял его, потому что он человек, он заслуживает уважения. Футболист должен выходить на поле независимо от его расы или идеологии. „Райо“ хотел, чтобы Зозуля играл. Мы не можем обвинять всех из-за некоторых лиц. Это несправедливо. Сегодня нанесен большой вред „Райо“ и футболу”, — признался президент “Райо Вальекано”.

Напомним, что оскорбительные выкрики болельщиков “Райо Вальекано” в адрес Зозули стали причиной остановки матча с “Альбасете”, который не закончился.