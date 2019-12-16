Украина терпит второе поражение на чемпионате мира по хоккею

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Матч Украина-Франция на чемпионате мира среди спортсменов в возрасте до 20 лет в Дивизионе ІВ завершился поражением "сине-желтых". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Подопечные Олега Игнатьева пропустили две шайбы за шесть минут встречи. Из-за такого начала матча украинская команда несколько растерялась, однако “сине-желтым” удалось собраться и сократить отставание в первой “двадцатиминутке”. На девятнадцатой минуте отличился Денис Архипенко. Поэтому, 1:2.

Но на этом результативность украинцев завершилась. Больше ни одной шайбы “сине-желтые” не смогли забить соперникам, а вот французы реализовали финальный момент.

Как результат — 1:3 в пользу сборной Франции и уже второе поражение украинской команды на молодежном чемпионате мира.

Ранее украинцы не смогли обуздать команду из Венгрии — 1:5, но выиграли у сверстников из Польши — 3:0.

В других матчах игрового дня Польша уступила Венгрии (7:10), а Эстония выиграла в Италии (5:4).

По результатам трех туров Украина занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч “сине-желтые” сыграют 17 декабря в 20:00 против Италии.

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Молодежный чемпионат мира продлится до 18 декабря. Чемпионат ІВ — третий по силе дивизион мирового хоккея.

Соперниками сборной Украины на турнире являются сборные Венгрии, Польши, Франции, Италии и Эстонии. Главная задача “сине-желтых” — не попасть в низший дивизион. За сохранение места украинцы будут бороться с командами Италии и Эстонии.

Главными претендентами на победу являются сборные Польши, Венгрии и Франции.