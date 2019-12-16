Лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер в письме лидеру республиканцев Митчу Макконнелл изложил ряд соображений относительно того, как процедура импичмента президента страны Дональда Трампа должна проходить в верхней палате законодательного органа. Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post, помимо прочего, Шумер предлагает вызвать для дачи показаний в Сенат бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвени, передает УНН.

По мнению Шумера, выдвинутые им требования сделают процедуру импичмента более справедливой, при этом ее удастся завершить “в разумные сроки”. Возбудить производство по делу об импичменте лидер демократов предлагает уже 6 января, а непосредственно к процессу над Трампом перейти 9 января. На показания свидетелей предполагается отвести 8 часов.

“Проведение процесса в соответствии с этим планом также даст общественности уверенность в процессе и продемонстрирует, что Сенат может отодвинуть в сторону партийные вопросы и выполнять свой конституционный долг”, — цитирует издание письмо законодателя.

Шумер также выделил ряд процедурных моментов, причем многие из них напоминают правила, по которым проходил процесс импичмента президента Билла Клинтона в 1999 году, объясняет The Washington Post.

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Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Ранее Макконнелл не исключил того, что республиканцы попытаются самостоятельно установить правила процедуры импичмента президента. Действия сенаторов в этом случае описаны лишь в общих чертах, о деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия соответствующей резолюции необходим 51 голос.