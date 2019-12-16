Американец набрал 48 очков и установил рекорд Суперлиги

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Защитник "Николаева" Квентин Петерсон во втором матче подряд обновил рекорд результативности сезона в украинской Суперлиге по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Петерсон набрал 48 очков в выездной игре против обладателя Кубка страны “Днепра”, которую его команда проиграла со счетом 87:94.

Американец обновил один из рекордов еще до большого перерыва, проведя результативную половину сезона. По итогам двух четвертей Петерсон набрал 30 очков, реализовав 11 из 18 бросков игры, в том числе 7 из 12 трехочковых.

Завершил матч лидер “Николаева” с 48 очками в активе (7/15 двухочковых, 9/18 трехочковых, 7/8 штрафных), 7 подборами, 4 передачами и 3 перехватами при 6 потерях и 4 фолах (РЕ 38).

Напомним, что Петерсон побил свой же рекорд результативности, который он установил 13 декабря в выездном матче против “Харьковских Соколов” (39 очков).