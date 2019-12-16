В администрации США обвинили Wall Street Journal в публикации ложной информации о переговорах с Китаем

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин обвинили газету Wall Street Journal в публикации искаженной информации о содержании торговых переговоров США и Китая. Об этом говорится в совместном заявлении от их имени, распространенном в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Возмущение официальных лиц вызвали недавние публикации журналистов Боба Дэвиса и Линлин Вэй, в которых говорилось, что члены американской делегации на переговорах предлагали сократить до 50 процентов пошлины на экспорт из Китая в объеме около 360 млрд долларов в обмен на некоторые закупки.

“Хотя мы не комментируем содержание переговоров, мы публично заявляли, что это неправда, которая не соответствует истине и носит безосновательные (утверждения). Этого не было”, — говорится в заявлении.

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“США не выступали с таким предложением для Китая”, — говорится далее в заявлении, в котором также говорится о том, что об этом неоднократно сообщалось Дэвису и еще одному журналисту Wall Street Journal.

“Ни один компетентный участник американской делегации на переговорах не поддержит эту ложь, — отмечается в заявлении. — Кроме того, ни один переговорщик со стороны Китая не может быть добросовестным источником (этих публикаций)”.

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Лайтхайзер и Мнучин назвали материалы Wall Street Journal “еще одним примером публикаций о важных предполагаемых событиях, основанных на секретных источниках, некоторые из которых, возможно, демонстрируют очевидную предвзятость”.

“Wall Street Journal должна четко заявить, что люди, действительно причастны к переговорам со стороны США, недвусмысленно давали понять, что речь идет о несоответствующей действительности, сфабрикованной лжи. Она также должна указать на возможные искажения (информации) из анонимного источника”, — говорится в заявлении.