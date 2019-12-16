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Власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиции

Власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиции

Николас Мадуро

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Венесуэльские власти выдали ордер на арест группы оппозиционеров, которые, по заявлениям этой же власти, планировали осуществить террористический акт против военнослужащих Боливарианской Республики. Об этом в воскресенье сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе, чьи слова приводит агентство EFE, передает УНН.

“В пятницу днем были выданы судебные и прокурорские постановления, чтобы поймать лиц, причастных к этому кровавому заговору”, — заявил Мадуро.

По словам Мадуро, ответственность за подготовку теракта несет лидер оппозиционной партии “Народная воля” Леопольдо Лопес и “его подчиненный Хуан Гуайдо”. “Леопольдо Лопес — фашистский, сумасшедший монстр, который в течение 20 лет всегда стоит за всеми переворотами, насильственными действиями. Насилие в его крови”, — добавил глава Венесуэлы.

Накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители венесуэльской оппозиции планировали совершить террористический акт против военнослужащих в штате Сукре.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

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Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Источник: УНН
Теги: терроризм, аресты, Венесуэла
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