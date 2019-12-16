Кампанию против российской оппозиции летом заказал "повар Путина"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российское издание "Новая газета" опубликовало расследование про провокаторов, которые работали против оппозиционерки Любви Соболь на выборах в Московскую городскую думу летом 2019 года, и показала подписанные ими расписки о получении денег за эти "заказ", передает УНН опираясь на Радио Свобода.

Как информирует издание, заказчиком перечисленных провокаций против Соболь является бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют близким другом и “поваром” президента России Владимира Путина, а непосредственной организацией работы провокаторов занимался политтехнолог Игорь Мангушев.

По информации журналистов, именно Мангушев придумал историю с “подпольным цехом”, где рисовали поддельные подписи за выдвижение Соболь. Видео об этом “цехе”, который якобы работал в Пресненском районе Москвы, пропагандистские российские СМИ разместили летом 2019 года. За это Мангушев получил 300 тысяч рублей (около пять тысяч долларов).

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Он согласился встретиться с журналистами и подтвердил эту информацию, однако не стал раскрывать имя заказчика. “Учитывая то, что утечка произошла не по моей вине — это проблемы заказчика — тот заказ я отработал, дальше — не мои проблемы. В этой битве лягушки с гадюкой у меня симпатий нет”, — заявил Мангушев.

Мангушев — в прошлом православный активист, деятель “Лиги безопасного интернета”, борец “за независимость Донбасса”, а в 2013 году работал в “фабрике интернет-троллей” в Петербурге. Она, по данным нескольких расследований, также была связана с бизнесменом Пригожиным.

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Другим материалом прокремлевских росСМИ против Соболь было видеоинтервью Арсения Шипеленка, который представлялся в ролике бывшим активистом штаба Соболь.

За работу над проектом “Сеня говорит” на следующий день после публикации “расследование” Шипеленко, судя по распискам, должен был получить не менее 850 тысяч рублей (около 13,5 тыс. долларов).

В частности, в одном из роликов показали арендованный дом в Подмосковье, в который, по их словам, оппозиция “свозила из регионов молодых людей для участия в несогласованном митинге” — за вознаграждение. Мангушев подтвердил “Новой газете”, что “домик с проплаченными оппозиционерами” — часть поставленного им спектакля: за него он получил, согласно распиской, 220 тысяч рублей (3,5 тысячи долларов).

“Новая газета” отмечает, что все фейковые материалы об оппозиции были опубликованы сразу в нескольких СМИ, входящих в медиагруппу “Патриот”, которую связывают с Евгением Пригожиным. По данным журналистов-расследователей, он также финансировал работу “интернет-троллей”, которые вмешивались в американские выборы. Кроме этого, имя Пригожина связывают с российской “частной военной компанией Вагнера”.

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Расследование “Новой газеты” о выборах в Московскую городскую думу предприниматель не прокомментировал. Как заявили журналисты издания, они не присылали ему такой запрос.

Соболь, сотрудница Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, летом 2019 года выдвигала свою кандидатуру в депутаты Московской гордумы. Избирком Москвы не допустил ее к выборам на основании проведенной закрытым образом экспертизы, которая признала поддельными часть собранных ею подписей.

На таких же основаниях к выборам в Москве не были допущены еще около двух десятков независимых кандидатов, которые не связаны с партией власти.

Это привело к массовым протестам в Москве. Власти России называет их “массовыми беспорядками”. В делах, возбужденных после митингов, несколько человек получили реальные сроки лишения свободы.