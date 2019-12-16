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Представители немецкой железной дороги поспорили с Гретой Тунберг из-за переполненных поездов

Представители немецкой железной дороги поспорили с Гретой Тунберг из-за переполненных поездов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Немецкая железная дорога Deutsche Bahn (DB) отреагировала на сообщение известной шведской эко-активистки Греты Тунберг про переполненый поезд. Об этом пишет УНН опираясь на DW.

“Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец я еду домой!”- написала Грета в воскресенье, 15 декабря, возвращаясь с международной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP25) в Мадриде.

Компания Deutsche Bahn, в свою очередь, поблагодарила Грету за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. “Было бы хорошо, если бы ты также сообщила о том, какой дружелюбной и компетентной была наша команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе”, — подчеркнула при этом железная дорога.

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После этого Тунберг объяснила, что путешествовала несколькими различными поездами. “Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного”, — написала эко-активистка и добавила, что переполненые поезда является хорошим знаком, который указывает на то, что спрос на железнодорожные поездки является высоким.

Грета Тунберг принципиально не путешествует самолетами из-за высоких показателей вредных выбросов, которые выделяет этот вид транспорта. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН по климату. Затем Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в различных штатах.

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Впоследствии она планировала отправиться в Чили на международную конференцию, однако ее перенесли в Испанию из-за массовых антиправительственных протестов. Поэтому Грете пришлось снова пересечь Атлантику на парусном судне.

Напомним, 11 декабря Time назвал “человека года”, ею стала Грета Тунберг. Чуть позже, она прокомментировала получения этого звания. В свою очередь, президент США Дональд Трамп высмеял присвоение этого звания Грете.

Источник: УНН
Теги: Германия, поезд, Грета Тунберг
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