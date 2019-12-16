В Нью-Дели более 50 человек получили ранения во время массовых протестов

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Более 50 человек, среди которых и полицейские, получили ранения и травмы в ходе массовых беспорядков и столкновений студентов с полицией, произошедших в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Как сообщает сайт газеты The Times of India со ссылкой на полицейские источники, основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Милли Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане, начали протест против принятия новой версии закона о гражданстве, передает УНН.

По словам полицейских, протестующие бросают камни в жилые дома, бьют стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей, а также множество мотоциклов и мопедов, припаркованных у дороги. Сожжено несколько автобусов.

В свою очередь телеканал NDTV сообщает в понедельник, что полиция активно применяла против студентов дубинки и слезоточивый газ, в студенческом кампусе были задержаны около 100 студентов. Большинство задержанных до утра были отпущены, отмечает телеканал.

Ранее сообщал, что во время протестов в Индии погибли по меньшей мере 6 человек.

Между тем студенческие сообщества и Ассоциация университетских преподавателей осудили насилие и поджоги, призвав к мирному протесту.

По информации NDTV, узнав о выступлениях студентов в столице, акции протеста начали проводить ученики университетов в других городах.

Новое законодательство, принятое парламентом на прошлой неделе, позволяет предоставить гражданство миллионам нелегальных мигрантов, которые въехали в Индию из соседних Афганистана, Пакистана и Бангладеш до 2015 года. Речь идет лишь о немусульманах. Правительство премьер-министра Нарендры Моди считает, что таким образом сможет защитить религиозные меньшинства от преследований в соседних странах.