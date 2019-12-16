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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/доллар

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На 16 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 декабря установлены на таком уровне:

23.497996 грн за доллар;

26.256661 грн за евро;

0.375640 грн за российский рубль;

31.442090 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 декабря курс всех указанных вырос, кроме доллара, курс которого упал.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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