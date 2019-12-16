На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 16 декабря 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 16 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1111.006117 грн;

Серебро - 12.741148 грн;

Платина - 713.171333 грн;

Палладий - 1463.361099 грн.

По сравнению с 15 декабря курс всех указанных металлов вырос, кроме золота, курс которого упал.