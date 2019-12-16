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Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Десятая симфония немецкого композитора Людвига ван Бетховена будет завершена с помощью искусственного интеллекта. Данное событие посвящено 250-летию со дня его рождения Об этом сообщает The Business Times, передает УНН.

Отмечается, что над проектом работает команда композиторов, музыкантов, ученых и IT-специалистов. Сначала нейросеть проанализировала все произведения Бетховена, затем искусственному интеллекту (ИИ) дали фрагменты десятой симфонии, чтобы он смог завершить музыкальное произведение.

Ожидается, что финальную версию композиции представят 28 апреля 2020 года в немецком городе Бонн.

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Бетховен начал работать над симфонией № 10 одновременно с Симфонией № 9, в которую входит “Ода к радости”, которая стала неофициальным гимном Европейского союза и многих других организаций и объединений. Композитор не смог завершить композицию и оставил лишь несколько нот и эскизов в своем блокноте.

Команда музыкантов и ученых указывает, что продолжение произведения благодаря усилиям ИИ не повлияет на творчество Бетховена, поскольку завершенную композицию не занесут в наследие композитора.

Напомним, прядь волос Бетховена продадут на аукционе.

Источник: УНН
Теги: искусство, Бетховен
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