"Слуга народа" заявил о нападении на него двух мужчин в балаклавах

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня (15 декабря - ред.), возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодых людей в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал Ананченко.

Также он добавил, что надеется на "быструю и объективную реакцию правоохранительных органов".

На данный момент УНН пытается узнать об инциденте в правоохранительных органах.

Напомним, после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря произошла драка между представителями парламентской фракции "Слуга народа" и политсилы "Свобода". После чего представитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

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По факту драки открыли уголовное производство.