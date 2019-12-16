Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 16 декабря 2019 10:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
45585
Версия для печати

Украина попала в топ-40 рейтинга самых могущественных стран мира

Украина попала в топ-40 рейтинга самых могущественных стран мира

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украина вошла в первые четыре десятки рейтинга самых могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report, передает УНН.

Так, Украина оказалась на 39-е месте рейтинга из 80 стран.

В прошлом году Украина занимала 33-е место из 80-ти.

"Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Страна граничит на юге с Черным и Азовским морями и граничит с несколькими восточноевропейскими государствами, включая Россию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году. Ее президент избирается непосредственно избирателями. Премьер-министр является главой центрального правительства, которое разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви", - говорится в описании страны в рейтинге.

Ближайшие "соседи" Украины в списке - Мексика (38-е место) и Финляндия (40-е место).

Первое место рейтинга самых могущественных стран мира 2019 года - у США. На втором месте - Россия. Далее в списке - Китай (3-е место), Германия (4-е место) и Великобритания (5-е место).

На последнем - 80-м - месте - Эстония.

Напомним, Украина поднялась на 10 ступенек в рейтинге производителей оружия.

Источник: УНН
Теги: Украина, рейтинги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.