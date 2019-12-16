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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: утром в очередях насчитали 280 автомобилей

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: утром в очередях насчитали 280 автомобилей

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Утром в понедельник, 16 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собрались 280 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 32,5 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств. Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.

Напомним, на КПВВ "Гнутово" мужчина пытался со временно оккупированного Донецкая незаконно перевести 23 бутылки алкоголя в Мариуполь.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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